سورية.. استئناف الرحلات الجوية بمطار دمشق الدولي

أعلنت السلطات السورية، أمس، بدء استقبال الرحلات الدولية القادمة إلى مطار العاصمة السورية، دمشق في السابع من الشهر الحالي.

جاء ذلك في إعلان على لسان رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي بسورية, أشهد الصليبي ونقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، حيث قال: "نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7/1/2025".

وأضاف: "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم".