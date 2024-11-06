دي فانس: "سنقود أعظم انتعاشة اقتصادية في تاريخ أميركا"
قال المرشّح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، "إننا سنحارب تحت قيادة ترامب من أجل كل مواطن أميركي".
وقال فانس، في مؤتمر صحافي عقده ترامب: "شهدنا أعظم عودة سياسية في تاريخ أميركا".
وأضاف: "سنقود أعظم انتعاشة اقتصادية في تاريخ أميركا".
من جانبه قال المرشح الرئاسي الأميركي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب مخاطباً أنصاره من مقر حملته في فلوريدا، معلنا فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية: "سنقوم بتخفيض الضرائب والمديونية والاستفادة من مخزون النفط الهائل لدينا".
وأكَد ترامب بخطاب النصر قائلا: "سنصلح اقتصاد البلاد وسنساعد بلادنا على التعافي".
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