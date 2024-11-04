إندونيسيا.. بركان ثائر يودي بحياة 9 أشخاص

قُتل ستة أشخاص على الأقل جراء ثوران بركان في شرق إندونيسيا ليل أمس، حسبما أعلنت السلطات.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث عبد المهاري لتلفزيون "كومباس"، "وفقا لتقارير السلطات المحلية، تم تأكيد مقتل ستة أشخاص".

يقع بركان ليووتوبي لاكي-لاكي الذي ثار مرارا خلال الليل وفقا للسلطات، في جزيرة فلوريس التي يقصدها السياح.

ونفث البركان رمادا وحمما بركانية نحو القرى المجاورة التي أجبِر سكانها على الإخلاء.

وقد رفعت الوكالة الوطنية لعلم البراكين التأهب إلى أعلى مستوياته وحضت السياح والسكان على عدم القيام بأي نشاط داخل دائرة نصف قطرها سبعة كيلومترات حول الفوهة.

وقالت في بيان اليوم "كانت هناك زيادة كبيرة في النشاط البركاني على جبل ليووتوبي لاكي-لاكي".

تقع إندونيسيا على "حزام النار" في منطقة المحيط الهادئ حيث يتسبب التقاء صفائح قارية بنشاط زلزالي وبركاني كبير. وتضم اندونيسيا حوالى 130 بركانا نشطا.