رقم صادم.. رئيس البنك الدولي يقدِر "تكلفة الدمار" في غزة

حذَر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا من أن اتساع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، كاشفا عن رقم صادم بشأن كلفة الأضرار الناجمة عن عام من القتال.

وقال بانجا إن اتساع الحرب قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، ووصف الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في المنطقة بأنها "غير مقبولة".

وذكر أن الأضرار المادية جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة تتراوح الآن على الأرجح بين 14 و20 مليار دولار، وإن تكلفة الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان سيزيد من هذه التكلفة.