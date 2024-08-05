مصرع أكثر من 100 شخص وفقدان نحو 100 آخرين جراء الأمطار الغزيرة في الصين

لقي نحو 100 شخص حتفهم وأصبح عدد آخر في عداد المفقودين، جراء تواصل الفيضانات الناجمة عن الأمطار الصيفية الغزيرة التي تسبب الموت والدمار في جميع أنحاء الصين.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم نقلا عن مسؤولين محليين أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في مقاطعة سيتشوان الواقعة جنوب غربي البلاد خلال نهاية الأسبوع، بعد أن تعرضت مدينة كانجدينج لفيضان مفاجئ وانهيارات أرضية.



وانهار جسر على طريق سريع، وتعرض عدد من المنازل للتدمير.



وكانت الصين قد شهدت عددا من الحوادث المماثلة التي أودت بحياة أشخاص هذا الصيف. فقد تسبب فيضان مفاجئ في تدمير جزء يبلغ طوله 40 مترا من جسر في مقاطعة شنشي في 19 يوليو.



ولقي 38 شخصا على الأقل حتفهم، فيما يستمر البحث عن 24 مفقودا.



ولقي 14 شخصا على الأقل حتفهم في فيضان مفاجئ آخر في قرية بمقاطعة سيتشوان، ولا يزال 25 آخرون في عداد المفقودين عقب هذا الحادث.



كما لقي 48 شخصا على الأقل حتفهم في مقاطعة هونان الواقعة وسط الصين خلال الأيام الأخيرة، حيث اجتاحت الفيضانات عددا من الأماكن. ولا يزال 35 شخصا على الأقل في عداد المفقودين هناك.