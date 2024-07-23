"يعاني من الضمادات الصغيرة".. ترامب يوضح آخر تطورات حالته الصحية

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم، إن الجرح الذي أصاب أذنه جراء تعرضه لمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي يولاية بنسلفانيا "يتحسن كثيرا"، ولكنه أشار إلى أنه "يعاني من الضمادات الصغيرة".

وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، حيث ارتدى ضمادة أصغر بكثير من التي كان يرتديها طوال الأسبوع في مؤتمر الحزب الجمهوري: "كانت فترة سيئة، من كان يظن أن هذا سيحدث؟ لكن ذلك حدث، وكنت محظوظًا جدا".

وتابع أن السيناتور عن ولاية ويسكونسن رون جونسون هو من أعطاه رسما بيانيا حول الهجرة غير الشرعية، ووضعه على الشاشة والتفت لينظر إليه عندما حدثت محاولة الاغتيال.

وقال ترامب: "لقد أعطاني الرسم البياني، الذي لو لم يكن لدي لما نظرت إلى اليمين، ولو لم أنظر إلى اليمين، لكان قد حدث أمر سيء للغاية".