روسيا..دب يهاجم إمرأة ويصيبها بجروح قاتلة بالقرب من سانت بطرسبرج

قتلت الشرطة الروسية دبا بالرصاص بعد أن هاجم إمرأة وأصابها بجروح قاتلة في قرية بارجولوفو بالقرب من مدينة سانت بطرسبرج الروسية، وفقا لما قالته لجنة تحقيق أمس.



وقال المحققون إن المرأة، المتخصصة في تدريب الحيوانات بشكل احترافي، كانت تعمل مع الحيوانات البرية في ممتلكاتها.



ومن غير الواضح حتى الآن كيف وقع الحادث.



وكانت وسائل الإعلام المحلية قد نشرت في وقت سابق أنباء عن الهجوم ونشرت لأول مرة صورة للمرأة، أعقبتها صورة لدب مقتول. وكان يمكن سماع طلقات نارية في تسجيل مصور.