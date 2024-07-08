بعد حوادث عنف.. أستراليا تفرض حظر تجول خلال ساعات الليل بإحدى بلداتها

أصدرت أستراليا قرارا بفرض حظر تجول لمدة ثلاث ليال اليوم في بلدة أليس سبرينجز السياحية النائية بعد عدة حوادث عنف، منها اعتداء مزعوم على أربعة من أفراد الشرطة خارج الخدمة.

وقال مفوض شرطة الإقليم الشمالي مايكل مورفي إن "أضرارا جسيمة واضطرابات مدنية" حدثت خلال الساعات الاثنين والسبعين الماضية في أليس سبرينجز.

وأوضح مورفي للصحفيين أن أفراد الشرطة تعرضوا للهجوم أثناء عودتهم إلى منزلهم، ولم يتضح على الفور ما إذا كان الجناة على علم بهويتهم. ويسري حظر التجول اعتبارا من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وبموجب قوانين جديدة دخلت حيز التنفيذ في مايو أيار، يتمتع مفوض الشرطة بسلطة فرض حظر لثلاثة أيام للسيطرة على أي حوادث عنف ويمكنه أن يطلب من الحكومة تمديدا.

وقال "إذا رأيت أن هناك حاجة للتمديد فسأطلب ذلك كتابيا... حول الأسباب التي تجعلني أعتقد أن ذلك يجب أن يحدث".