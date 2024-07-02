جراء مطبات هوائية.. إصابة 30 راكبا خلال رحلة من إسبانيا إلى أوروجواي

أصيب ما لا يقل عن 30 راكبا جراء مطبات هوائية خلال رحلة جوية من إسبانيا إلى أوروجواي، أمس، حسبما ذكرت شركة طيران "إير أوروبا".

واضطرت الطائرة إلى الهبوط اضطراريا في مطار برازيلي، حسبما ذكرت شركة الطيران على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وكانت الرحلة التي كانت في طريقها من مدريد إلى مونتيفيديو، على متنها 325 راكبا.

وذكر موقع "جي 1" الإخباري أن بعض الركاب أصيبوا بكسور وأصيب آخرون بخبطات في رؤوسهم جراء المطبات الهوائية.

وفي مايو، لقي شخص حتفه وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء مطبات هوائية شديدة خلال رحلة للخطوط الجوية السنغافورية من لندن إلى سنغافورة.