لأول مرة في تاريخ البلاد.. رئيس سابق لمنغوليا يصبح عضوا بالبرلمان

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) في منغوليا، التي جرت يوم أمس، أن غانتما باتتولغا، الذي شغل منصب رئيس منغوليا في 2017 - 2021، سيصبح أول رئيس سابق في تاريخ البلاد يتم انتخابه عضواً في البرلمان.

وخاض الرئيس السابق، الحاصل على بطولة العالم للسامبو عام 1983، الانتخابات النيابية كمرشح مستقل.

وشغل باتتولغا في الفترة من 2008 إلى 2012، منصب وزير تطوير الطرق والنقل في منغوليا، وأصبح في عام 2012 وزيرا للزراعة والصناعة الخفيفة، وفاز في عام 2017، في الانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي.