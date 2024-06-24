مصر.. مد العمل بالفترات الإضافية لقطع الكهرباء حتى نهاية الأسبوع الحالي

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم، مد العمل بالفترات الإضافية لتخفيف الأحمال حتى نهاية الأسبوع الحالي، بعد إعلانها في وقت سابق الأحد سريانه لمدة يومين فقط.

وقالت وزارتا الكهرباء والبترول، في بيان مشترك، الاثنين، إنهما تتقدما "بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية" .

وأضاف البيان أنه "فى ظل استمرار الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذى تعانى منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدء تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية وذلك حتي نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء".

وذكر البيان أن ذلك يأتي "على الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الاضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك فى أشهر الصيف، والتى قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة".

وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة".

وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول، أمس، زيادة فترة تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية خلال يومي الأحد والاثنين فقط، ليصبح 3 ساعات بدلا من ساعتين، قبل صدور بيانهما الجديد بشأن مد العمل بذلك.