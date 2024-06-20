في وقت الذروة وعند الحاجة.. الكويت: قطع مبرمج للكهرباء عن بعض المناطق

أعلنت دولة الكويت، اليوم، عن قطع مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض المناطق في البلاد عند الحاجة خلال فترة الذروة تباعا من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 5 مساء لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين في حال استدعت الحاجة لذلك.

وذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه سيتم الإعلان عن توقيت القطع المبرمج لكل منطقة قبل الموعد المحدد بساعة عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل االجتماعي.

وكان عدد من مناطق الكويت قد شهد، أمس، انقطاعا في التيار الكهربائي يرجح أنه ناتج عن زيادة الأحمال جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن دولة الكويت تتأثر بكتلة هوائية حارة أدت إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة إذ سجلت درجة الحرارة العظمى ما بين 51 و52 درجة مئوية على معظم المناطق البرية في البلاد أمس.