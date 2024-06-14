البيت الأبيض يعلق.. موقف محرج جديد لـ "بايدن" أمام قادة مجموعة السبع.. فيديو

تداولت وسائل إعلام ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الأميركي جو بايدن، ظهر خلاله وهو يقوم بـ"التجوال" خلال عرض مظليين خلال قمة G7 في إيطاليا قبل أن تتدخل رئيسة وزراء البلد المضيف جورجا ميلوني لـ"إعادته" إلى مجموعة القادة، حسب فيديو متداول.

ويظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأعادت نشره بعض وسائل الإعلام، بينها صحيفة "نيويورك بوست"، قادة مجموعة السبع ورئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وهم يحيون المظليين معا ويصفقون لهم، بينما ينظر بايدن جانبا. وفي لحظة ما، ابتعد الرئيس الأميركي بضع خطوات عن المجموعة واقترب من أحد المظليين، وقال له بعض الكلمات وأظهر إشارة استحسان.

وفي وقت لاحق، كتب أندرو بيتس، النائب الأول للناطقة باسم البيت الأبيض، في منشور عبر منصة "إكس" أن الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام "محرف"، موضحا أن بايدن كان "يهنئ أحد المظليين ورفع إصبع الإبهام كإشارة استحسان".