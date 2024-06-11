اندلاع حريق في قصر فرساي بفرنسا.. فيديو

قال متحدث باسم قصر فرساي إن حريقا اندلع في القصر، الثلاثاء، مما أدى إلى إجلاء الزوار من أحد أكثر المواقع السياحية ازدحاما في فرنسا قبل السيطرة عليه.

وأضاف المتحدث: "جاء رجال الإطفاء. لم يعد هناك دخان ولا ألسنة نيران، ولم تلحق أضرار بالمقتنيات".

وأوضح المتحدث إن الحريق اندلع في منطقة من السطح كانت تُجرى فيها أعمال ترميم.

ويزور القصر كل عام أكثر من 7 ملايين شخص. وفي وقت لاحق من هذا الصيف، يستضيف فعاليات الفروسية في الألعاب الأولمبية.