لمدة 20 ثانية.. بايدن يقف "متجمدا" في احتفال راقص.. فيديو

تداولت وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأميركي جو بايدن، بدا من خلاله، وكأنه "متجمد" للحظات، أثناء احتفالات شهدها البيت الأبيض.

وفي مقطع الفيديو ظهر بايدن كتمثال جامد، مما أثار المزيد من القلق على صحته، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر العام الجاري.

وبقي بايدن بلا حراك لمدة 20 ثانية تقريبا، قبل أن يضع أحد الحضور، وهو شقيق جورج فلويد، ذراعه حوله.