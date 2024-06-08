اشتعال محرك طائرة "بوينغ" تابعة للخطوط الكندية بعد لحظات من إقلاعها.. فيديو

أظهر مقطع فيديو مرعب النيران المشتعلة من طائرة «بوينغ» تابعة لشركة «طيران كندا» أثناء إقلاعها، مما أجبرها على العودة أدراجها للهبوط الاضطراري، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست".

والتقطت الكاميرا المشهد المرعب بعد أن أقلعت الرحلة رقم "AC872" من تورونتو في طريقها إلى باريس في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وبينما كان رجل يسجل عملية الإقلاع، ظهرت ألسنة اللهب من ذيل الطائرة بعد مغادرتها المدرج مباشرة، وقال الرجل: "لقد اشتعلت النيران في المحرك، يا إلهي!". شهق الرجل في حين استمرت ألسنة اللهب في الاشتعال، وبدت في بعض الأحيان وكأنها تمتد على طول الطائرة أثناء استمرارها في الصعود.

وقالت شركة "طيران كندا" في بيان إن النيران جاءت من الطائرة التي عانت من "مشكلة في المحرك" غير محددة فور إقلاعها وعلى متنها 389 راكباً.

وسرعان ما استدارت وهبطت اضطرارياً في مطار تورونتو حيث استقبلتها فرق الإطفاء. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت شركة الطيران: "بعد هبوط الطائرة، قامت مركبات الاستجابة بالمطار بتفتيشها وفقاً لعمليات التشغيل العادية، وتوجهت إلى البوابة من تلقاء نفسها".

ومع ذلك، تم حجز أماكن للركاب على رحلة أحرى في وقت لاحق من تلك الليلة، وتم «إخراج الطائرة من الخدمة» ليتم تقييمها من قبل موظفي الصيانة والمهندسين.