رغم رد الفعل العنصري.. ماكرون يرغب في غناء ناكامورا في افتتاح الأولمبياد

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين عن صدمته من ردود الفعل العنصرية على احتمال غناء نجمة البوب ​​الفرنسية-المالية آية ناكامورا في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وقال ماكرون إنه يأمل بشدة أن يتم اختيار ناكامورا، المغنية الفرنسية الأكثر استماعا في العالم، كجزء من حفل الافتتاح في 26 يوليو على ضفاف نهر السين.

قال ماكرون خلال مقابلة مع إذاعة (آر.إم.سي) ومحطة (بي.إف.إم) التلفزيونية " لقد صدمت من بعض ردود الفعل. كانت هناك ردود فعل عنصرية حقا. أتمنى أن تكون ضمن قائمة حفل الافتتاح في النهاية... لأنها من بين كبار الفنانين الفرنسيين والأكثر شعبية على مستوى العالم".

وأصبحت المغنية الفرنسية من أصل مالي ناكامورا (28 عاما) موضوع خلاف سياسي على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي بعد شائعات عن رغبة ماكرون في أن تغني للأسطورة الفرنسية الراحلة إديت بياف في الحفل.

وقال سياسيون من اليمين المتطرف إنها لا تمثل فرنسا ولا ينبغي أن تحضر الحفل. واتهمت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف الشهر الماضي ماكرون بالسعي إلى "إذلال الشعب الفرنسي".

ويقول جمهور ناكامورا إنه لا توجد طريقة أفضل منها لعرض حيوية وتنوع الثقافة الفرنكوفونية الحديثة.