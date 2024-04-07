أثناء تصوير فيلم.. إصابة 6 عمال تزيين سقطوا من سقالة في مصر

تعرض 6 من عمال التزيين للإصابة عقب سقوطهم من أعلى منصة، أثناء تصوير أحد الأفلام في مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "الحادث وقع بمدينة الإنتاج الإعلامي جراء سقوط سقالة أثناء تركيب ديكورات أحد الأفلام في الحي الفرعوني، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من عمال الديكور، وتم نقلهم إلى المستشفى".

وأوضحت أن "الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا بسقوط سقالة في الحي الفرعوني بمدينة الإنتاج الإعلامي، وبوجود عمال مصابين، وعلى الفور انتقلت إلى موقع البلاغ".

وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفتحت جهات رسمية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.