"فخور بها لشجاعتها".. الملك تشارلز يعلق على إعلان كيت إصابتها بالسرطان

قال ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم، إنه "فخور جدا" بزوجة ابنه، كيت ميدلتون أميرة ويلز لـ"شجاعتها" في الإعلان عن إصابتها بالسرطان، وفقا لمتحدث باسم قصر باكنغهام.

وقال المتحدث باسم قصر باكنغهام إنه منذ ذلك الحين، ظل الملك "على اتصال وثيق مع زوجة ابنه المحبوبة طوال الأسابيع الماضية".

وأضاف المتحدث أن كلا من الملك تشارلز والملكة كاميلا "سيواصلان تقديم حبهما ودعمهما للعائلة بأكملها خلال هذا الوقت العصيب".

وكانت كيت ميدلتون أعلنت، بوقت سابق من اليوم، في مقطع فيديو، إصابتها بالسرطان، واكتشف الأطباء المرض خلال "جراحة كبرى أجريت لها في البطن" في يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لبيان صادر عن قصر كنسينغتون في العاصمة البريطانية، لندن.

وقالت أميرة ويلز: "في شهر يناير، خضعت لعملية جراحية كبرى في البطن في لندن، وكان يُعتقد في ذلك الوقت أن حالتي ليست سرطانية".

مضيفة أن" الجراحة كانت ناجحة، ومع ذلك، أظهرت الاختبارات بعد العملية وجود السرطان".