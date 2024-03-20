بعد أزمة الصورة المعدلة.. ترامب يدافع عن كيت ميدلتون: "الجميع يفعلون ذلك"

دافع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن أميرة ويلز؛ كيت ميدلتون، وسط أزمة تعديل صورة لها مع أطفالها رقمياً، والتي تراجعت عنها أميرة ويلز، قائلاً إن "الجميع يقومون بمعالجة صورهم".

وقال ترامب، في مقابلة، أمس، مع الإعلامي البريطاني نايجل فاراغ، رداً على سؤال حول إصدار كيت اعتذاراً، الأسبوع الماضي، بعد سحب الصورة التي من المفترض أنها تُظهرها للمرة الأولى منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن خلال يناير: "ينبغي ألا يكون هذا مشكلة كبيرة".

وقال ترامب، في مقابلته مع نايجل فاراغ: "الجميع أطباء"، في إشارة إلى أن الجميع يعدلون صورهم.

وتابع ترمب: "إنك تنظر إلى هؤلاء الممثلين السينمائيين، وترى ممثلاً سينمائياً، وتقابلهم، وتقول: هل هذا هو الشخص نفسه الذي في الصورة؟".

وأردف الرئيس السابق: "نظرت إلى ذلك في الواقع، وكان تصحيحاً بسيطاً جداً، لا أفهم لماذا يمكن أن يكون هناك مثل هذه الضجة حول ذلك".

ووصف ترامب الأمر بأنه "فترة عصيبة" بالنسبة لكيت، قائلاً: "إنهم يلاحقونها حقاً".