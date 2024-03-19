مستشفيات في الصين تغلق أقسام الولادة لهذا السبب

قالت صحيفة ديلي إيكونوميك نيوز الصينية التي تدعمها الدولة أن العديد من المستشفيات في الصين توقفت عن تقديم خدمات الولادة هذا العام، مع تحذير خبراء من "نقص خدمات التوليد" بسبب انخفاض الطلب وسط تراجع قياسي في الولادات الجديدة.

ووفقا لإشعارات اطلعت عليها رويترز، أعلنت مستشفيات في أقاليم مختلفة منها تشجيانغ في الشرق وجيانغشي في الجنوب خلال الشهرين الماضيين إغلاق أقسام التوليد بها.

وقال مستشفى الشعب الخامس بمدينة قوانتشو في جيانغشي على حسابه الرسمي على تطبيق وي تشات إنه علق خدمات قسم التوليد اعتبارا من 11 مارس .

وأعلن مستشفى جيانغشان للطب التقليدي في تشجيانغ على صفحته على وي تشات أن خدمات قسم التوليد توقفت اعتبارا من الأول من فبراير .

ويأتي هذا في الوقت الذي يكافح فيه صناع السياسة الصينيون لتعزيز رغبة الأزواج الشبان في إنجاب الأطفال، بينما تواجه البلاد مشكلة ديموغرافية متنامية في مجتمع تزيد فيه نسبة كبار السن بسرعة.

وانخفض عدد سكان الصين للعام الثاني على التوالي في 2023 إذ أدى هبوط معدل المواليد بشكل قياسي وارتفاع الوفيات بسبب كوفيد-19 إلى تسريع تراجع يخشى المسؤولون من أن يكون له آثار عميقة طويلة المدى على إمكانات نمو الاقتصاد.

وأظهرت أحدث البيانات المتاحة من لجنة الصحة أن عدد مستشفيات الولادة انخفض إلى 793 في عام 2021 من 807 في عام 2020.

وتسعى السلطات لتقديم إجراءات تحفيزية وتدابير لزيادة معدل المواليد من ضمنها إطالة فترة إجازة رعاية الطفل وتوسيع المزايا المالية والضريبية لإنجاب الأطفال ودعم السكن.