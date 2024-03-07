آبل تحظر حساب مطور لعبة فورتنايت على أجهزتها في الاتحاد الأوروبي

وجهت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل ضربة قوية لمطوري لعبة الكمبيوتر الشهيرة فورتنايت بعد إلغاء حساب المطور للّعبة على نظام تشغيل هواتفها الذكية آيفون في دول الاتحاد الأوروبي.



ويعتبر حساب المطور حيوي لأنه يسمح للمبدعين مثل شركة إيبك جيمز المطورة للعبة فورتنايت بتوزيع تطبيقاتها على هواتف آيفون.



وتعني هذه الخطوة عدم قدرة إيبك على إطلاق تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بها إيبك جيمز ستور أو توفير اللعبة لمستخدمي آيفون في الاتحاد الأوروبي.



من ناحيتها قالت إيبك في بيان عبر الإنترنت "أعلنا مؤخرا موافقة آبل على حساب مطور إبيك جيمز السويد... واعتزمنا استخدام هذا الحساب لتوفير تطبيق إيبك جيمز ستور وفوتنايت على أجهزة آي.أو.إس في أوروبا بفضل قانون الأسواق الرقمية" الأوروبي.



وأضافت الشركة "فوجئنا بأن أبل ألغت هذا الحساب والآن لا نستطيع تطوير إبيك جيمز ستور لأجهزة آي.أو.إس".



ومع بدء تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي الجديد أمس أصبح على آبل السماح بتنزيل تطبيقات من مصادر أخرى غير متجرها الإلكتروني آب ستور على أجهزتها الذكية مثل هواتف آيفون والكمبيوتر اللوحي آي باد في الاتحاد الأوروبي لأول مرة.



وسعت إيبك من خلال ذلك الحساب إلى إعادة لعبة فورتنايت إلى مستخدمي آيفون في الاتحاد الأوروبي وتشغيل متجر تطبيقات منافس لآب ستور.



من ناحيتها قالت آبل أمس إنه بعد الانتهاكات السابقة للقواعد من جانب إيبك جيمز تم تأكيد حقها في طرد إبيك من منصتها عبر القضاء.