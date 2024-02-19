لصوص يسرقون سبائك ذهبية تزيد قيمتها على 100 ألف يورو من منزل ألماني

قالت الشرطة إن خمسة من اللصوص الملثمين سرقوا سبائك ذهبية تزيد قيمتها على 100 ألف يورو (107 ألف دولار) من منزل في غربي ألمانيا.



ووقعت عملية السطو بعد ظهر أمس في بلدة كيمبن، القريبة من الحدود الهولندية.



وقام المجرمون الخمسة بتحطيم الباب الأمامي للمنزل الذي تقطنه أسرة واحدة ثم أجبروا صاحب المنزل البالغ من العمر 68 عاما على الجلوس على أريكة.



وفي الطابق الثاني من المنزل، استولى اللصوص على الذهب ومبلغ صغير من الأوراق المالية. ثم لاذوا بالفرار بسيارة بيضاء.



ولم يصب صاحب المنزل بأذى. وتناشد الشرطة الآن كل من لديه معلومات الإبلاغ عنها .