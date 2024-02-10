فلوريدا.. مصرع شخصين بعد محاولة طائرة صغيرة الهبوط الاضطراري على طريق سريع

لقي شخصان حتفهما بعد أن حاولت طائرة صغيرة الهبوط اضطراريا على طريق 75 السريع، في جنوب غرب فلوريدا واصطدمت بمركبة وتسببت في توقف حركة المرور.

وقالت شاهدة عيان من موقع الحادثة، بريانا ووكر: "إنها رأت جناح الطائرة يسحب السيارة أمامها ويصطدم بالحائط".

وأضافت: "إنها ثوان تفصلنا عن السيارة التي أمامنا ... لقد سحق الجناح هذه السيارة".

ورصدت ووكر وصديقتها الطائرة قبل لحظات من اصطدامها بالطريق السريع، مما سمح لصديقتها بالتوقف قبل تحطمها.

وكشفت: "كانت الطائرة فوق رؤوسنا ببضع بوصات... لقد استغرق الأمر منعطفا شديدا إلى اليمين وانزلق عبر الطريق السريع".

وقالت ووكر إن "انفجارا لألسنة اللهب وقع بعد ذلك من الطائرة محدثا دويا عاليا تناثرت قطع الطائرة على الطريق السريع".

وحددت إدارة الطيران الفيدرالية الطائرة على أنها "بومباردييه تشالنجر 600"، وقالت إن "خمسة أشخاص كانوا على متنها عندما وقع الحادث حوالي الساعة 3:15 مساء الجمعة".