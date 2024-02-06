اليابان:إصابة أكثر من 130 شخصا بسبب الثلوج الكثيفة في طوكيو

نقل أكثر من 130 شخصا إلى المستشفيات في طوكيو، اليوم، بعد أن انزلق الكثيرون وطرحوا أرضا بسبب تساقط الثلوج بكثافة في شرق اليابان، حسبما أفادت إدارة الإطفاء في طوكيو .



وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، إن المصابين تتراوح أعمارهم بين 4 و92 عاما ولكن لم يتعرض أي منهم لخطر يهدد حياتهم. وفي مقاطعة كاناجاوا المجاورة للعاصمة، أصيب أكثر من 30 شخصا بجروح، بينما أصيب أكثر من 50 شخصا بجروح طفيفة في محافظة سايتاما.



ورفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراتها من تساقط الثلوج بكثافة في تسع محافظات، فيما استمر تساقط الثلوج والأمطار في بعض المناطق خلال الصباح.



وعادت للعمل بحلول بعد ظهر اليوم الثلاثاء ، معظم قطاعات السكك الحديدية على خطي "تشو" و"أومي" التابعان لسكك حديد شرق اليابان التي كانت قد توقفت بشكل مؤقت.



وقالت شركة خطوط سكك حديد شرق اليابان إنه تم تعليق تشغيل ستة قطارات سريعة ،واحتجزت داخل المحطات لأكثر من 10 ساعات الليلة الماضية، ما أجبر أكثر من 1600 راكب على قضاء الليل داخل تلك القطارات .



وألغت خطوط "أول نيبون إيرويز" والخطوط الجوية اليابانية نحو 30 رحلة داخلية، معظمها من أو إلى مطار هانيدا في طوكيو.

