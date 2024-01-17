تحذيرات من تفشي الحصبة في مطاري دالاس ورونالد ريغان

حذر مسؤولو الصحة في واشنطن من احتمال التعرض لمرض الحصبة بعد أن سافر شخص لديه "حالة مؤكدة"، أمس، عبر اثنين من أكثر المطارات ازدحاما في المنطقة أثناء عودته إلى وطنه من رحلة دولية.

تقول إدارة الصحة في واشنطن إن التعرض المحتمل حدث في منطقة الوصول الدولية بالصالة الرئيسية في مطار دالاس الدولي بين الساعة 4 و8 مساءً بتوقيت واشنطن في 3 يناير، ثم في المحطة A في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن في اليوم التالي من الساعة 2:30 إلى 6: 30 مساءا

وقالت الإدارة في بيان: “تم إخطار صحة واشنطن بحالة إصابة مؤكدة بالحصبة لدى شخص سافر عبر مطارات منطقة العاصمة عند عودته من السفر الدولي”.

"على الرغم من أن خطر انتقال العدوى منخفض، تقوم إدارة الصحة واشنطن بإخطار سكان المنطقة الذين كانوا في هذه المواقع بشأن تعرضهم المحتمل."

وأصدرت إدارة الصحة في فرجينيا تحذيرا مماثلا قبل أيام.

وتصل وتغادر مئات الرحلات الجوية التي يشارك فيها آلاف المسافرين من كلا المطارين يوميًا.

الحصبة مرض شديد العدوى يمكن أن ينتشر بسهولة عن طريق الهواء عندما يتنفس الشخص المصاب أو يسعل أو يعطس. تظهر أعراض الحصبة عادة على مرحلتين.

في المرحلة الأولى، يعاني معظم الأشخاص المصابين من حمى وسيلان في الأنف واحمرار في العيون وسعال.

وقالت إدارة الصحة في فرجينيا في بيان لها: "تبدأ هذه الأعراض عادة بعد 7 إلى 14 يومًا من التعرض لها".

وتبدأ المرحلة الثانية بعد 3 إلى 5 أيام من ظهور الأعراض، حيث يبدأ الطفح الجلدي بالظهور على الوجه وينتشر إلى بقية الجسم.

وأضافت: المصابون بالحصبة يكونون معديين خلال 4 أيام قبل ظهور الطفح الجلدي وحتى 4 أيام بعد ظهور الطفح الجلدي.

وليس من الواضح على أي شركة طيران كان يسافر الشخص المصاب بالحصبة.