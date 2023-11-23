السجن مع وقف التنفيذ على صيني وصل كوريا الجنوبية على مزلجة مائية

حُكم على صيني عبَر البحر الأصفر على متن مزلجة مائية للوصول إلى كوريا الجنوبية، بالسجن مع وقف التنفيذ الخميس، بتهمة الهجرة غير الشرعية، بينما طلب الحصول على وضع لاجئ، وفق أحد المدافعين عنه.

في أغسطس، قطع كوون بيونغ (35 عاماً)، أكثر من 300 كيلومتر عبر البحر الأصفر، على متن مزلجة مائية.

وكان قد غادر مقاطعة شاندونغ الصينية، معتمداً على خمس صفائح من الوقود قبل أن ينجرف إلى مكان قريب من ميناء إنشيون في شمال غرب كوريا الجنوبية، حيث تمّ احتجازه.

وحكمت عليه محكمة في إنشيون الخميس، بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ بتهمة الهجرة غير الشرعية وإلقاء النفايات في البحر، وفقاً للحكم الذي نقلته وكالة يونهاب الذي ينهي حبسه الاحتياطي.

وبحسب لي داي سيون، العضو في منظمة "تشاينا ديالوغ" غير الحكومية الذي دافع عنه، فإنّ الشاب غادر الصين خوفاً ، بعدما سُجن بتهمة السخرية من الرئيس شي جين بينغ على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال لي إنّ كوون بيونغ تقدّم بطلب للحصول على وضع لاجئ في كوريا الجنوبية. وأضاف أنه نظراً إلى أنّ سيؤول نادراً ما تمنح هذا الوضع، فإنه يفكّر في التواصل مع دول ثالثة.