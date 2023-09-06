شبح الطفل كشف المستور.. تلقي بابنها من سطح المنزل لتدفن معه السر

تمكنت الشرطة الهندية من فك لغز وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في إبريل الماضي، وذلك بعد اعتراف والدته بقتله بعد أن ألقته من أعلى سطح المنزل.

وعن تفاصيل الجريمة، نقلت وسائل إعلام هندية عن الشرطة أن الأم كانت على علاقة محرمة مع جارها، واستغل الاثنان انشغال الزوج بالاحتفال مع أهله بمناسبة عائلية، فالتقيا على سطح منزل الزوج، إلا أن الطفل البريء تبع أمه فوجدها بين أحضان الجار العشيق، فخافت من افتضاح أمرها فألقت به من سطح المنزل ليصاب بجروح خطيرة في رأسه، وفي وقت لاحق عجز الأطباء عن إنقاذه ففارق الحياة.

في البداية اعتبر الزوج وعائلته أن الحادثة عادية بسقوط الطفل من سطح المنزل أثناء اللعب.

ولكن بعد أيام من الجريمة، بدأت الزوجة الخائنة ترى طفلها الذي قتلته في أحلامها، لتقوم كل ليلة من نومها مفزوعة، ما اضطر الزوج لاصطحابها للأطباء، ولكن من دون جدوى.

وبمرور الوقت ظلت الزوجة القاتلة ترى شبح الطفل البريء في جنبات المنزل، فاعترفت لزوجها أنها هي من دفعت طفلها من أعلى السطح ولكن ليس بغرض قتله، ولكن بحجة أن محل الزوج مشؤوم وعليه أن يغلقه ففعلت ذلك لإقناعه، وهنا بدأ الزوج يشك في الأمر وسجل لها بالهاتف اعترافاتها التي اتسمت بالتضارب، إلى أن اعترفت بقتل الطفل عمداً بحجة الغضب من أن زوجها لم يغلق المحل.

هنا توجه الزوج إلى الشرطة وأبلغها باعترافات زوجته بتعمد قتل الطفل، ولكن كانت هناك مفاجأة تنتظر الجميع.

الأم القاتلة اعترفت تحت حصار أسئلة رجال الأمن حول الدوافع الحقيقة والتبريرات غير المقنعة لقتل الطفل البريء، حيث قالت إنها أقدمت على تعمد قتل طفلها بعد أن رآها في أحضان العشيق جارهم خلال غياب والده عن المنزل، فقامت بإلقائه من أعلى سطح المنزل ليفارق الحياة بعد ساعات قليلة من الجريمة.

قامت الشرطة بالقبض على الزوجة، وفي وقت لاحق من أمس تمكنت من اعتقال شريك الأم القاتلة، الجار العشيق، وقدمت الإثنين للمحاكمة.