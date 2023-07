"قطار بوتين".. قيمته 7 مليارات روبل ويحتوي على منتجع صحي وصالة رياضية

بينما كان القصف الروسي يدك حيا سكنيا في ميكولايف الأوكرانية، في الخامس من أغسطس 2022، كان مسؤولو مكتب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منشغلين في نفس اليوم بقضية بعيدة تماما عن شؤون الحرب، بحسب تقرير لشبكة "سي أن أن".

فقد كشفت وثائق سربت مؤخرا، أن أحد مسؤولي الكرملين كتب رسالة مفادها أن إدارة النقل تلقت طلبا بشأن الحاجة إلى تركيب معدات صالة رياضية محددة في "عربة الصحة الرياضية" بقطار الرئيس.

وتشير الوثائق التي حصل عليها مركز "دوسير" في لندن، إلى أن "عربة الصحة الرياضية" لا يستخدمها سوى بوتين نفسه.

ومركز "دوسير" مجموعة روسية للتحقيقات، يقف خلفه ميخائيل خودوركوفسكي، وهو قطب نفط روسي سابق منفي تحول إلى منتقد للكرملين.

لا يُعرف سوى القليل عن حياة بوتين الخاصة، إذ تم دائما تصدير صورة محددة مرسومة له بعناية.

ورغم أن استخدام بوتين للقطار يعد حقيقة معروفة جيدا، إذ نشر الكرملين نفسه صورا لاجتماعات عقدت على متن القطار، في قاعة اجتماعات مزينة بشكل مزخرف، فإن محتويات العربات العشرين الأخرى في القطار كانت من أسرار الدولة، وخاضعة لتدقيق مشدد.

ويقول مركز دوسير إنه حصل على الوثائق المسربة من مصدر داخل شركة "زيركون سيرفيس" الروسية المكلفة من قبل شركة السكك الحديدية الروسية المملوكة للدولة، بتجهيز العربات المخصصة لمكتب بوتين.

ويشير المركز إلى أن إحدى العربات تضم صالة رياضية فاخرة ومنتجعا صحيا مصممين لبوتين.

ويضيف أنه تم الانتهاء من هذه العربة في 2018، وهو تاريخ الصور التي حصلت عليها للصالة والمنتجع الصحي.

وتضم الصالة الرياضية معدات ومشايات كهربائية إيطالية الصنع، تم استبدالها لاحقا على ما يبدو بآلات صنعت في الولايات المتحدة.

كما تم تجهيز مركز تجميل كامل بطاولة تدليك وجميع أنواع معدات التجميل المتطورة، بما في ذلك، وفقا لوثيقة مسربة، جهاز يستخدم لتعزيز تماسك الجلد.

كما يضم القطار حمام بخار كامل و"دُش استحمام".

Footage of #Putin's armored train worth 6.8 billion rubles appeared.



It has a gym, medical equipment including a ventilator, a hammam, a beautician's office, several carriages, dining cars, security and service cars, and much more. pic.twitter.com/dET7raTZDD