انفجار في مبنى وسط باريس يصيب 16 شخصا وإشعال حريق يدفع لإخلاء المباني المجاورة

قالت الشرطة الفرنسية إن انفجارا قويا ضرب مبنى في الضفة اليسرى بباريس، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا على الأقل وإشعال حريق أدى إلى تصاعد الدخان فوق المعالم الأثرية بالمدينة، ودفع إلى إخلاء المباني المجاورة. ولم يعرف على الفور سبب الانفجار.

وقال مسؤول في شرطة باريس إن واجهة مبنى في الدائرة الخامسة انهارت، وتعمل خدمات الطوارئ على تحديد ما إذا كان هناك أي شخص لا يزال بداخل المبنى. ووقع الانفجار قرب مستشفى فال دو غراس العسكري التاريخي.

وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز للصحافيين إن 16 شخصا أصيبوا بينهم سبعة في حالة طوارئ. وأشار إلى أنه تم احتواء الحريق لكن لم يتم إخماده.

وقالت فلورنس برتوت، عمدة الدائرة، إن الانفجار كان عنيفا للغاية، مشيرة إلى أن قطع الزجاج لا تزال تتساقط من المباني.

ولفت نونيز إلى العديد من الإصابات بعضها حرج، لكنه لم يقدم رقما دقيقا للمصابين، ولم يحدد ما إذا كان أي منها في حالة تهدد حياتها.

قال المدعي العام في باريس إنه تم فتح تحقيق في الإصابة غير الطوعية الخطيرة، ويقوم المحققون بالتحقق مما إذا كان الانفجار ناتجا عن خرق محتمل لقواعد السلامة.

وعزا مسئولون من الدائرة الخامسة الانفجار والحريق إلى تسرب غاز.