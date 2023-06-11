أثر كلب مفقود يقود إلى 4 أطفال أحياء بعد 40 يوماً من تحطم طائرتهم

نقلت وسائل إعلام محلية كولومبية عن القوات المسلحة السبت أنه تم العثور على أربعة أطفال أحياء على مسافة خمسة كيلومترات من موقع تحطم طائرة بإحدى الغابات بعد مرور أسابيع على الحادث.

وبدأت عملية البحث جوا وبرا بعد الحادث الذي وقع في الأول من مايو. وتبلغ أعمار الأطفال الأشقاء 13 و 7 و 4 و عام واحد.

وترك الكلب ويلسون المفقود، الذى كان ضمن فريق البحث والإنقاذ، أثارا مكنت فريق البحث في نهاية المطاف من تحديد موقع الأطفال، ولكنه اختفى فى غابة كثيفة جنوبي كولومبيا.

وأعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيدرو أنه تم العثور على الأطفال مساء الجمعة.

وكان الأطفال يستقلون طائرة خفيفة من طراز سيسنا 206، عندما سقطت في كاكيتا، ولقيت والدة الأطفال والطيار ومرشد من السكان الأصليين حتفهم إثر الحادث.