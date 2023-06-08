طليقته فجرت مفاجأة.. الإعدام لـ "صياد الزومبي" بعد قتل امرأتين بطريقة مروعة

حُكم على رجل من ولاية أريزونا أطلق على نفسه اسم "صياد الزومبي" بالإعدام هذا الأسبوع لارتكاب جريمتي قتل مروعتين مضى عليهما 30 عامًا، بما في ذلك جريمة قتل فيها شابة وقطع رأسها، فيما فجرت زوجته مفاجأة لم يصل لها المحققون، وهي أنه كان لديه قائمة بالنساء الجميلات لقتلهن.

وأفاد موقع "أريزونا فاميلي" أن بريان باتريك ميلر، 50 عامًا، علم بمصيره في محكمة مقاطعة ماريكوبا العليا في وسط مدينة فينيكس بعد ظهر أمس الأربعاء.

وفي نهاية محاكمة قضائية استمرت ستة أشهر في أبريل، أدين بريان باتريك ميلر البالغ من العمر 50 عامًا بقتل أنجيلا بروسو في 8 نوفمبر 1992، بينما كانت في رحلة بالدراجة على طول قناة فينيكس في الليلة التي سبقت عيد ميلادها.

بعد ما يقرب من عام في 21 سبتمبر 1993، تم العثور على جثة ميلاني برناس البالغة من العمر 17 عامًا على بعد حوالي 1.5 ميل من المكان الذي قُتلت فيه بروسو.

وجد المحققون أن الفتاتين قُطعتا بسكين وظهرت عليها علامات الاعتداء الجنسي. ظلت جرائم القتل دون حل لأكثر من 20 عامًا حتى تم ربط الحمض النووي لميلر بالجرائم في عام 2015. وبدأت محاكمته أخيرًا في سبتمبر الماضي. تنازل ميلر عن حقه في محاكمة أمام هيئة محلفين، مما يعني أن الأمر متروك للقاضي وحده لإدانته ثم اتخاذ قرار بشأن العقوبة.

وبعد محاكمة استغرقت ستة أشهر، أدين ميلر في أبريل بقتل وخطف ومحاولة الاعتداء الجنسي على أنجيلا بروسو وميلاني بيرناس.

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" إن الشرطة تعتقد الآن أن ميلر صدم دراجة بروسو وطعنها الفتاة وسحبها بعيدًا، ليتم العثور فينا بعد على جثتها عارية مقطوعة الرأس بالقرب من مسار الدراجة.

بعد عشرة أشهر، في سبتمبر 1993، وجد المحققون برناس، 17 عامًا، تطفو في القناة، وهذا المرة لم تكن رأسها مقطوعة، لكن دراجتها كانت مفقودة.

في وقت اعتقاله، كان ميلر معروفًا في مجتمع مؤتمرات الخيال العلمي والرعب في فينيكس باسم "صائد الزومبي".

وخلال المحاكمة، أدلت آمي، الزوجة السابقة لبريان باتريك ميلر، بشهادتها حول مفكرة احتفظ بها زوجها آنذاك بأسماء النساء الذين اعتقد أنهم جميلات لقتلهن.

ودفع ميلر بأنه غير مذنب في كلا الجريمتين. وقد وجد أخيرًا أنه سليم عقليًا للمثول أمام المحكمة العام الماضي، وتنازل عن حقه في المحاكمة أمام هيئة محلفين لصالح إجراءات المحكمة.

وقال ميلر للمحكمة: "أنا لا أبحث عن تعاطف اليوم".

خلال مرحلة النطق بالحكم، ناشد محامي دفاع ميلر، القاضية سوزان كوهين، النظر في مرض موكله العقلي والإساءة التي ادعى أن موكله عانى منها عندما كان طفلاً.

في المقابل، قال المدعي العام فينس إمبوردينو، في 25 مايو: "وحشية ما فعله ميلر، وتأثير ذلك على أسرة هاتين الشابتين، وإزهاق روحهما يستحق الإعدام. كم كان هذا قاسياً. لم تتمكن أنجيلا وميلاني من الاختيار عندما قتلا. لم تتمكنا من اختيار اليوم والساعة واللحظة. فهل يستحق هذا المدعى عليه أن يعرف يوم وفاته وساعة موته".

في النهاية، انحازت كوهين إلى المدعي العام وحكمت بالإعدام على ميلر، وذلك بعد أن قالت: "المتهم لم يقتلهم فقط. لقد عاملهم بوحشية وتهرب من القبض عليه لأكثر من 20 عامًا".

بالإضافة إلى حكمين بالإعدام على جرائم القتل، تلقى ميلر عقوبة بالسجن لمدة 24 عامًا إضافية بتهمتي الاختطاف واثنتين بتهمة محاولة الاعتداء الجنسي.

وكان أفراد عائلات الضحيتين حاضرين أيضًا لمشاركة أحزانهم.

قالت ليندا بروسو، والدة أنجيلا: "المدعى عليه أزهق روح ابنتي ملاكي. كانت أنجيلا هي الوحيدة التي لدي في هذا العالم. لن أكون قادرًا على التخطيط لحفل زفافها أبدًا. ولن يكون لدي أحفاد أبداً".

وأشارت جيل كانيتا، شقيقة بيرناس، إلى أن سبتمبر سيصادف مرور 30 ​​عامًا على القتل.