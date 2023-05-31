عمرها 85 عاماًً وتقود دراجتها 1600 كيلومتر في ذكرى وفاة أبنائها الثلاثة

تمكنت العجوز مافيس باترسون، 85عاما، من جمع 60 ألف جنيه إسترليني من أجل منظمة خيرية بعد أن قادت دراجتها مسافة 1000 ميل في ذكرى وفاة أبنائها الثلاثة، الذي توفوا في الأربعينات من عمرهم.

ويطلق على هذه العجوز على وسائل التواصل الاجتماعية "الجدة مافي" خلال رحلتها التي استمرت شهراً عبر اسكتلندا.

وبدأت الرحلة في 29ابريل، وفي 28مايو تمكنت "الجدة مافي" من تحقيق هدفها. وبعد الانتهاء من ركوب الدراجة، كانت المشاعر يوم الأحد جياشة، حيث تم تصويرها وهي تعانق حفيدها باكية.

بدأت الرحلة في قرية مول في غالاوي في اسكتلندا ووصلت إلى الشاطئ الغربي وعلى طول الشمال.

وبعد ذلك، اتجهت الجدة الى الشاطئ الشرقي عائدة إلى نقطة البداية، حيث لقيت الترحيب الكبير هناك.

ووفق محطة "سكاي نيوز" فإن أبناء العجوز مافيس ماتوا خلال أربعة أعوام، فقد توفيت ساندي نتيجة سكتة قلبية عام 2012، وبعد عام فقط توفيت كاتي بعد إصابتها بالتهاب رئوي فيروسي، وبعد ذلك توفي الثالث بوب نتيجة حادث عام 2016.

ووفق محطة "بي بي سي"، فقد بدأت العجوز مافيس العمل مع المنظمات الخيرية بعد وفاة أمها كاثي وأختها الصغرى بمرض السرطان.

وبدأت مافيس ركوب الدراجة وهي في الخمسينات من عمرها، ودارت حول الولايات المتحدة بالدراجة عندما كان عمرها 52عاماً.