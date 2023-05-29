ماتت والدته فنام بجوار قبرها سنتين.. قصة شاب جزائري توجع القلوب

تداولت وسائل إعلام جزائرية قصة شاب هزت شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ظل ينام بجوار قبر والدته الراحلة منذ سنتين حزناً على فراقها، ما أثار تعاطفاً وردود فعل رسمية.

وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن الشاب إسماعيل برابح ظهر في مقطع متداول وهو مستلقي على بطنه بجوار قبر والدته في ولاية أدرار، جراء دخوله في حزن شديد وحالة هستيرية منذ وفاتها.

وأضافت الصحيفة أن الشاب نام منذ سنتين عند القبر، لا يردعه الطقس البارد أو الحار، ما أثر في قلوب الكثيرين ممن تفاعلوا مع معاناته وطالبوا بضرورة التكفل به نفسياً.

ولفتت الصحيفة إلى أن والي أدرار قام بتوجيه مديرة الصحة والسكان بالتكفل النفسي والطبي بالشاب، وقال أقرباء للشاب إنه تم تحويله إلى إحدى المستشفيات لتقديم العلاجات الأولية له، كما تم تكليف طبيب مختص في الأمراض العقلية بمتابعة حالته الصحية.