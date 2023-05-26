شاهد.. حادث دهس مروّع في الكويت وبيان عاجل من وزارة الداخلية (فيديو)

صدم سائق مركبة عدداً كبيراً من قائدي الدرجات الهوائية في شارع الخليج العربي، بالكويت.

وأظهر مقطع فيديو، مجموعة من سائقي الدراجات الهوائية المصابين بكسور وجروح وهم ممددون على الأرض، وتم نقلهم إلى المستشفى بسيارات الإسعاف.

ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية عن مصدر أمني قولها إن الحادث وقع بين قائد سيارة ومجموعة الدراجات التي كان أصحابها يسيرون بها عكس السير.

وذكرت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق قائد المركبة لعدم الانتباه أثناء القيادة، موضحة أن قائدي الدراجات الهوائية كانوا يسيرون عكس السير عن قصد ومعرفة بحجة رؤية السيارات القادمة من الجهة الأمامية بدل أن تكون خلفهم، رغم أن الطريق أصلاً غير مخصص لاستخدام الدراجات الهوائية.

وطمأنت المصادر إلى أنه تم تقديم المساعدة لجميع المصابين في الحادث وإسعاف من تتطلب حالته إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من جهتها، كشفت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية عن وقوع «حادث دهس نحو 15 شخصاً من جنسيات آسيوية على شارع الخليج العربي صباح اليوم، وهروب قائد المركبة الذي تسبب في عدة إصابات لهم وذلك أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة رياضة الدراجات الهوائية من غير تصريح على الطرق الرئيسة وإذن من الجهات المعنية بوزارة الداخلية وعدم توفير الحماية لهم».

وشددت الإدارة في بيان لها علي أنه جار تفريغ كاميرات المراقبة للتوصل الى المتسبب بالحادث وضبطه، وسُجلت قضيه (دهس وهروب) بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيديو | حادث دهس نحو (15) شخصاً من جنسيات آسيوية على شارع الخليج صباح اليوم الجمعة وهروب قائد المركبة الذي تسبب في عدة إصابات لهم



pic.twitter.com/09Of3aXTqC — أخبار الكويت 🇰🇼 (@a5bar__kwt) May 26, 2023

وتهيب وزارة الداخلية بالجميع ممن يمارسون الرياضة على الطرق الرئيسة والعامة الالتزام بالقوانين المنظمة، علماً بأن كانت هناك حوادث سابقة مماثلة وتم التنبيه على ضرورة أخذ تصريح من الجهات المختصة والذي يتضمن توفير دوريات أمنية حماية لهم وتخصيص مسارات آمنة على الطرق حفاظاً على سلامة الجميع».