رضيعة تعود لحضن أمها بعد شهرين من زلزال تركيا

ذكرت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية أن رضيعة عادت إلى أحضان أمها في جنوب تركيا بعد أن أكد اختبار الحمض النووي أنها ابنتها، وذلك بعد شهرين تقريبا من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن عمال إنقاذ كانوا قد انتشلوا "الطفلة المعجزة" فيتن وعمرها ثلاثة أشهر ونصف من تحت أنقاض مبنى منهار في منطقة هاتاي بعد أكثر من خمسة أيام من زلزال السادس من فبراير ولم تكن تعاني من مشكلات صحية.

وسلمت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية دريا يانيك الطفلة إلى والدتها ياسمين بيجداس في مستشفى بمدينة أضنة بعد 54 يوما من الكارثة.

وقالت يانيك: "لم شمل أم وطفلتها من أسمى المهام في العالم".

وبعد تلقيها الرعاية في أحد مستشفيات مدينة أضنة، نقلت السلطات الطفلة على متن طائرة رئاسية لرعايتها في أنقرة قبل أن تعود مرة أخرى إلى أضنة، حيث جرى لم شمل الأسرة في المستشفى الذي تعالج فيه.

ولقي أكثر من 56 ألف شخص حتفهم في زلزال السادس من فبراير وما تلاه من هزات أرضية، منهم 50 ألفا في تركيا والباقون في سورية.

وقالت الوزارة في بيان إن والد الطفلة وشقيقيها لاقوا حتفهم في الزلزال.