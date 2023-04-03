للمرة الأولى في السعودية.. دوريات أمن نسائية لتنظيم موسم العمرة

شاركت دوريات الأمن بعناصرها النسائية، للمرة الأولي في السعودية، في تنظيم موسم العمرة خلال شهر رمضان، وفقا لمقطع فيديو مصور نشره "الأمن العام السعودي" على "تويتر".

وفي مقطع الفيديو الذي تم نشره، اليوم، ظهرت عناصر الأمن النسائي وهن يستقبلن المعتمرين وينظمن صفوف الزوار والمصلين، بالتعاون مع بقية زميلتهن من القطاعات التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

وحسب ما ذكره "الأمن العام السعودي"، فإن تواجد العناصر النسائية قد جاء استمرارا لمنظومة أمنية متكاملة تهدف لراحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.