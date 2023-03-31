مزاد على صورة زيلينسكي يبدأ بـ50 ألف دولار

تباع لوحة أصلية بتوقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مزاد، ومن المقرر أن تُستخدم عائدات البيع لصالح الشعب الأوكراني.

وتبدأ المزايدة على اللوحة مقاس 40 × 24 بوصة (101.5 × 61 سم) للرسام الأميركي أوليغ جونز بمبلغ 50 ألف دولار، والهدف هو بيعها مقابل 100 ألف دولار على الأقل، وفقاً لما ذكره بوبي ليفينغستون، نائب الرئيس التنفيذي لدار المزادات "آر آر" في بوسطن.

وتظهر اللوحة صورة زيلينسكي على خلفية علم أوكرانيا الأزرق والأصفر، وعدة نجوم بارزة في الجزء العلوي الأيسر من القطعة تشكل قلبا حول شوكة ثلاثية ذهبية من شعار النبالة الخاص بالأمة، وثمة دهانات أكريليك مطلية براتنغ مرشوشة بغبار الزجاج على اللوحة، ما يعطيها تأثيراً متلألئاً. ووقعت اللوحة باللغة الإنجليزية بعبارة "زيلينسكي.. المجد لأوكرانيا"، كما تم توقيعها من قبل الرسام.

والمزاد الذي ينتهي في 12 أبريل، يتضمن صور الرئيس الأوكراني وهو يوقع على اللوحة في مكتبه، وقالت دار المزادات إن عائدات المزاد ستفيد مؤسسة :ديمترو كاسيانينكو الدولية" ومقرها في كييف عبر مؤسسة "قوة الحلم" ومقرها في الولايات المتحدة، وستستخدم في شراء المعدات والأدوات الطبية والأدوية للشعب الأوكراني.