"إدارة الغذاء والدواء" الأميركية تجيز منتج لحم دجاج "مزروع" في المختبر

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ردًا "بدون أسئلة" على منتج شركة "جود ميت" (GOOD Meat)، مما يشير إلى سلامة منتج الدجاج الذي تنتجه الشركة في مختبراتها، وفقاً لصحف أميركية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في خطاب بتاريخ 20 مارس إلى الشركة: "ليس لدينا أي أسئلة في هذا الوقت بشأن منتج شركة GOOD Meat بأن الأطعمة التي تتكون من أو تحتوي على مادة خلايا الدجاج المستزرعة [هي] آمنة مثل الأطعمة المماثلة التي تنتجها طرق أخرى".

وقالت شركة GOOD Meat في بيان أمس الثلاثاء إن خطاب إدارة الغذاء والدواء "يوضح خطوة حاسمة في فتح الطريق لشركة GOOD Meat إلى المطاعم وتجارة التجزئة في الولايات المتحدة"، مضيفة أنها "تعمل الآن مع وزارة الزراعة الأميركية بشأن الموافقات اللازمة".

وشركة GOOD Meat، هي قسم اللحوم المزروعة في شركة تكنولوجيا الأغذية Eat Just، وهي شركة أميركية ناشئة، مكرس لـ "صنع لحوم مستدامة وآمنة من خلايا الحيوانات بدلاً من الحيوانات المذبوحة".

حصل منتج دجاج GOOD Meat سابقًا على الموافقة في سنغافورة، مما يجعل الشركة الأولى في العالم التي تحصل على الموافقة في قارات عدة.

تخطط GOOD Meat لبيع منتجاتها مبدئيًا في 30 مطعمًا مملوكًا للشيف المشهور عالميًا، خوسيه أندريس، الإسباني الأميركي.