شاهد.. حفل قران الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني في القصر الملكي "فيديو"

عقد مساء اليوم الأحد حفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، من جميل ألكساندر ترميوتس.

ونقلت قناة "المملكة" الرسمية حفل عقد القران الذي أقيم في القصر الملكي الذي يطلق عليه تسمية "بيت الأردن" غرب عمان بحضور الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، وولي العهد الأمير الحسين، إضافة إلى عدد من الأمراء والأميرات وأفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس.

وارتدت الأميرة إيمان فستان زفاف طويلاً ومزركشاً بينما كانت تحمل باقة ورد بيضاء فيما ارتدى زوجها بدلة رسمية سوداء.

والأميرة إيمان من مواليد 1996، وهي الابنة الأولى للملك عبدالله والملكة رانيا، والثانية في ترتيب الأسرة المالكة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن

عبدالله الثاني. وهي خريجة جامعة جورج تاون الأميركية.

أما جميل ألكساندر ترميوتس فهو من مواليد العاصمة الفنزويلية كراكاس عام 1994، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في نيويورك.

وكانت الملكة رانيا قد أقامت الثلاثاء الماضي في قصر الحسينية بعمان حفل حناء للأميرة إيمان، ونشرت الملكة بعض الصور والمقاطع المصوّرة من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، حيث تظهر العروس في ثوب أبيض مطرز زينته بحزام ذهبي.