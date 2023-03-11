راية التوحيد.. العلم السعودي الوحيد الذي لا ينكس (فيديو)

تزامنا مع احتفال المملكة العربية السعودية بيوم العلم الذي تم تخصيصه يوم 11 مارس من كل عام، نشرت قناة "الإخبارية" تقريرا عن العلم السعودي، وهو الراية الوحيدة في العالم التي لا تنكس مهما كانت الظروف،لأنه يحمل راية التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وجاء في تقرير "الإخبارية" " أن العلم السعودي يبقى شامخا بارتفاعه الدائم بين جميع الأعلام الأخرى، وحظي بمكانة تاريخية عظيمة على المستويين الإقليمي والعالمي ، بل أصبح راية يحتذى بها عند كثير من دول العالم الإسلامي، ويتشرف كل عام بخدمة ضيوف الرحمن ، تحت رايته ، الراية الخضراء الشامخة بشهادة التوحيد.

وأضاف التقرير: 11 مارس من كل عام حدد بمرسوم ملكي ليكون يوم العلم السعودي الذي كان شاهدا على تغيرات العالم وهو ثابت وراسخ في مكانته، ويزداد في قمته عام تلو الآخر ، وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز العلم بالشكل الذي نراه اليوم.