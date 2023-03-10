وسط سخرية روسية.. أميركا تمول تجارب على الحيوانات لمعرفة أسباب مرض أصاب دبلوماسييها

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تمويل "البنتاغون" لتجارب على القوارض والقردة لمعرفة أسباب "متلازمة هافانا".

و"متلازمة هافانا" هي مرض أصاب الدبلوماسيين الأميركيين بأعراض الغثيان والصداع النصفي، حيث يقوم "البنتاغون" بتمويل تجارب على الحيوانات لاستعادة تلك المتلازمة، وتحديد ما إذا كانت موجات التردد اللاسلكي هي مصدر ذلك المرض الغامض، الذي أصاب موظفي الحكومة في السنوات الأخيرة.

ووفقا لموقع "بوليتيكو" فقد مولت وزارة الدفاع الأميركية جامعة ويين في ميشيغان بمبلغ 750 ألف دولار من أجل الوصول للحقيقة.

لكن السؤال الذي طرحته زاخاروفا في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تيليغرام" هو لماذا تمت مساواة أدمغة المسؤولين الأميركيين بأدمغة القوارض وليس الرئيسيات.

وتابعت زاخاروفا: "لقد أكد المتحدث باسم البنتاغون تيم غورمان على هذه المنحة، إلا أنه لم يحدد سبب مساواة دماغ الدبلوماسيين الأميركيين بدماغ القوارض، وليس الرئيسيات. تلك ليست مزحة، لكنه بالفعل لم يستطع الإجابة على هذا السؤال".