وفاة 5 مصريين جراء اصطدام سيارتهم بشجرة في القاهرة

لقى خمسة مصريين حتفهم إثر حادث تصادم سيارتهم بشجرة بعد صعودها للجزيرة الوسطى بمحور صلاح سالم بنطاق دائرة قسم مصر الجديدة بالقاهرة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً، اليوم الإثنين، من الخدمات المعينة بطريق صلاح سالم بمصر الجديدة بوجود حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة ملاكى بشجرة وأسفر الحادث عن وفاة خمسة أشخاص، وتقوم السلطات بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.