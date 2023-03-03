مصر.. وفاة وزير مالية مبارك أثناء عملية جراحية في القلب

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة محيي الغريب، وزير المالية في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، أثناء إجراء عملية جراحية بالقلب.

وشغل الراحل حقيبة وزارة المالية خلال الفترة من 1996 إلى 1999، وقبلها عمل رئيسًا لهيئة الاستثمار لمدة 10 سنوات، كما عمل أستاذًا متفرغًا بجامعة القاهرة.

كما شغل منصب عضو في مجلس إدارة لدى إحدى شركات الاستثمارات المالية العالمية.

كما شغل منصب عضو في مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية ممثلا لها في مصر.