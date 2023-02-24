تونس.. حالات إغماء مجهولة السبب تصيب 24 تلميذاً

نقل 24 من تلاميذ مدرسة تونسية إلى المستشفى بعدما أصيبوا بحالات إغماء ما زالت مجهولة السبب، ما أثار حالة من الهلع والفوضى بين أهالي التلاميذ.

وذكر موقع إذاعة "موزاييك" أن المستشفى المحلي ببئر مشارقة في ولاية زغوان استقبل 24 تلميذا وتلميذة من مدرسة الحبيب ثامر الإعدادية، وهم في حالة إغماء، ما تسبب في حالة من الفزع والهلع في صفوف التلاميذ مع تحول أعداد غفيرة لأولياء وأقارب المتضررين للمستشفى للاطمئنان على صحة أبنائهم.

ونقل الموقع عن مدير المدرسة أن إدارة المؤسسة قررت فتح محضر بحث إداري في الحادثة إلى جانب بحث عدلي من قبل الوحدات الأمنية بقرار من النيابة العمومية مع وصول عدد من المسؤولين إلى المؤسسة.

حالة التلاميذ وُصفت بالمستقرة، وغادر بعضهم المستشفى، بينما يستمر الكادر الطبي بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لتحديد أسباب الإغماء.