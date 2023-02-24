أزمة الخضروات في بريطانيا.. وزيرة تقترح تناول اللفت بدلاً من الخس والطماطم

حثت وزيرة البيئة البريطانية مواطني بلدها على تناول اللفت، في ظل نقصٍ تواجهه المتاجر في أنواع من الفاكهة والخضروات أبرزها الطماطم والفلفل الحلو، ما أثار تعليقات ساخرة.

ولمواجهة هذه المشكلة في الإمدادات، حدّد عدد من المتاجر كمية الفاكهة والخضروات المسموح للزبائن بشرائها، لكي تُتاح هذه السلع للجميع.

وتعود مشكلة التوريد إلى سوء الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، بحسب الاتحاد الوطني للتجار.

وقالت وزيرة البيئة تيريز كوفي أمام البرلمان: "هذه المشكلة قد تستمر أسبوعين إلى أربعة أسابيع".

وعلّقت النائبة المحافظة سيلين ساكسبي بالقول: "المتاجر مستمرة في استيراد منتجات كثيرة، ينبغي أن نتناول كمية أكبر من المنتجات الموسمية ودعم المزارعين البريطانيين".

وردّت كوفي على النائبة قائلة: "من المهم أن نتأكد من أننا نثمّن المنتجات التي تتميز بلادنا بإنتاجها، عدد كبير من البريطانيين يأكلون اللفت حالياً بدل التفكير في الخس أو الطماطم أو أي خضر مماثلة".

وتابعت: "لكنني أدرك أنّ المستهلكين يرغبون في خيار يمكن اعتماده على مدار العام".

وبعدما لاقى تصريح الوزيرة ردود فعل كثيرة، قال ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية إن كوفي أرادت "أن تثمّن ما يُنتَج في المملكة المتحدة، لكن في النهاية يعود الخيار للبريطانيين في اختيار الأطعمة التي يودّون شراءها".

وشدد الناطق على أن النقص في الخضروات والفاكهة ليس ناجماً عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.