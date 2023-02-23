شاهد.. لحظة وقوع الزلزال في طاجيكستان (فيديو)

قال التلفزيون المركزي الصيني "سي.سي.تي.في"، نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني، إن زلزالا بقوة 7.2 درجة هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (0037 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات.

وأفاد التلفزيون بأن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان بقوة في بعض مناطق إقليم شينجيانغ بغرب الصين ومن بينها كاشغار وأكسو.

وقال أحد سكان حي روشون المجاور في جورنو-بدخشان إن العديد من الناس هرعوا إلى الخارج بعدما أيقظهم الزلزال الذي أعقبته هزتان ارتداديتان على الأقل.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات سواء في طاجيكستان أو الصين. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن إمدادات الطاقة والاتصالات تعمل بشكل طبيعي في كاشغار.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن إدارة السكك الحديدية في شينجيانغ دعت إلى وقف قطارات الركاب من منطقة أكسو إلى كاشغار.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن السلطات المحلية تقوم بفحص الجسور والأنفاق وأجهزة الإشارة.

ورغم أن المنطقة يسكنها عدد قليل من السكان، فإنها تضم بحيرة ساريز الكبيرة التي إذا تعرضت للاضطراب يمكن أن تغمر مساحة شاسعة تمتد إلى عدة دول.

وقالت السلطات في طاجيكستان إنه لا يوجد دلائل على تعرض البحيرة للاضطراب بسبب الزلزال.

