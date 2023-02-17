مشاهير تركيا يجمعون 114 مليار ليرة لضحايا الزلزال

نجح عدد كبير من المشاهير الأتراك في جمع 114 مليار و742 مليون ليرة لصالح ضحايا الزلزال المدمر، خلال بث إعلامي مشترك تحت عنوان "تركيا قلب واحد".

ووفقاً للصحف التركية، شارك في البث المشترك عبر قنوات التلفزيون والراديو شخصيات بارزة من عالم الفن والأعمال والرياضة والمواطنين ضحايا الزلزال.

ومن بين المشاركين: نهاد خطيبوغلو، بيلين شيفت، شاغلا شيكل، تومر دوغرو، نازلي جيليك، أكون إيليكالي، دنيز بيرام أوغلو وديديم أرسلان يلماز.

وبلغ التبرع الذي تم جمعه اعتبارًا من 01:29 في حملة "تركيا قلب واحد" التي انطلقت على الشاشات وأجهزة الراديو ببث مشترك 114 مليارًا و742 مليونًا و 214 ألف ليرة تركية، (الدولار يساوي 18.87ليرة تركية).

وخلال البث، تبرعت شركة Zirve Holding بمبلغ 700 مليون ليرة تركية نيابة عن مجموعة تركواز الإعلامية.

وتبرع الرئيس التنفيذي لشركة تورك تليكوم بمبلغ 2 مليار ليرة تركية، وتبرعت مجموعة بورصة اسطنبول تبرعت بملياري ليرة تركية.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة شركة جنكيز القابضة، محمد جنكيز، أنه سيتبرع بمبلغ 3 مليارات ليرة، إلى جانب 500 مليون ليرة وعد بها من قبل، في البث الذي حضره عبر الهاتف.

وأعلنت رئيسة حزب الجيد، ميرال أكشنر وزوجها أنهما تبرعا براتب شهر واحد لكل منهما لحملة "تركيا قلب واحد".

وأعلن رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ أنه تبرع براتب شهر لحملة "تركيا قلب واحد".

الزلزال المدمر ضرب كهرمان مرعش وأثر على 10 ولايات، وراح ضحيته أكثر من 36 ألف شخص.