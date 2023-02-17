أميركا أطلقت صاروخاً قيمته 400 ألف دولار لإسقاط بالون ثمنه 12 دولار

ذكر تقرير أميركي أن أحد الأجسام الغريبة التي أسقطتها القوات الجوية الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي بصاروخ قيمته 400 ألف دولار ربما كان ببساطة بالوناً قيمته 12 دولارًا تابعًا لنادي إلينوي لهواة البالون.

وقال المشرفين على نادي لهواة البالون إنهم يخشون من أن أحد البالونات التي تم تتبعها بجدية والتي فُقدت مؤخرًا قد يكون الجسم الغامض الذي أسقطه الجيش فوق كندا يوم السبت.

ونظراً لأن البالون مزود بجهاز تعقب، فقد تم تتبعه وكان آخر موقع له على ارتفاع 38910 قدمًا قبالة الساحل الغربي لألاسكا يوم الجمعة.

وبحلول يوم السبت، استنادًا إلى المسار الذي تم تتبعه للبالون، كان من الممكن أن يكون فوق الجزء الأوسط من إقليم يوكون، في نفس الوقت تقريبًا أسقطت طائرة لوكهيد مارتن العسكرية من طراز F-22 جسمًا غير معروف له نفس الوصف والارتفاع في نفس المنطقة الكندية.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، استخدمت القوات الجوية صواريخ Sidewinder في هجماتها المستهدفة ضد منطاد التجسس الصيني الذي تم إسقاطه في وقت سابق من هذا الشهر، وتم القضاء على الأجسام الغريبة الغامضة الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت مجلة "فورشن"، حيث يبلغ سعر كل صاروخ حوالي 400 ألف دولار.

والجدير بالذكر أن ثمن هذا النوع من البالونات التي أسقطتها المقاتلة الأميركية بصاروخ، يتراوح بين 12 دولاراً و180 دولاراً، حسب نوعها.

وأسقطت الولايات المتحدة أجسامًا مجهولة فوق ألاسكا يوم الجمعة وبحيرة هورون يومي السبت والأحد.

ويوم الخميس، تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، أخيرًا عن العمل العسكري غير المسبوق في المجال الجوي لأميركا الشمالية بعد خمسة أيام من الصمت وأخبر الأميركيين أنه لا يوجد دليل على أن الأجسام الطائرة المجهولة الثلاثة كانت خطرة.

وقال بايدن "لا نعرف حتى الآن بالضبط ما هي هذه الأشياء الثلاثة"، مرددًا تصريحات مسؤولين آخرين في الإدارة.

وأضاف الرئيس، معترفًا بالإفصاح الذي أدلى به مجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء، "لكن لا شيء، لا شيء الآن يشير إلى أنها كانت مرتبطة ببرنامج منطاد التجسس الصيني، أو أنها كانت مركبات مراقبة من أي دولة أخرى".

قال بايدن: "إن التقييم الحالي لمجتمع الاستخبارات هو أن هذه الأشياء الثلاثة هي على الأرجح بالونات مرتبطة بشركات خاصة أو مؤسسات ترفيهية أو بحثية أو تدرس الطقس أو تجري أبحاثًا علمية أخرى".

واعترف مسؤولو البيت الأبيض هذا الأسبوع بأن "المئات، إن لم يكن الآلاف" من الأجسام في السماء - بما في ذلك الأجسام الغريبة التي أسقطتها الأسبوع الماضي - يمكن أن تكون غير ضارة مثل " بالونات السيارات المستعملة".