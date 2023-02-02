"مجمع التحرير".. أشهر مباني مصر الحكومية يتحول إلى فندق

تعتزم الحكومة المصرية تحويل مبنى مجمع التحرير الحكومي الشهير بوسط القاهرة، إلى مبنى فندقي، وذلك ضمن تغيرات كبيرة ستحدث خلال الفترة المقبلة في بعض المباني الخاصة بالحكومة في القاهرة بما فيها مقر وزارة الداخلية، بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على الطلب المقدم من قبل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والخاص بتغيير الاستخدام لكل من مبنى مجمع التحرير، ليصبح مبني فندقيا، وكذا مبنى وزارة الداخلية السابق، ليصبح مجمعا خدميا متكاملا.

وقال موقع Oxford Capital Group أحد أعضاء التحالف الفائز بمخطط التطوير، أنه سيتم تغيير اسم مجمع التحرير إلى (كايرو هاوس) «Cairo House»، ليتحول إلى فندق فاخر ومجمع متعدد الاستخدامات.

ويستهدف مخطط التطوير والبالغ قيمته أكثر من 200 مليون دولار أمريكي لإعادة تطوير المجمع خلق مزيج رائد وتنمية استخدامات المبنى، لإعادة تصور وسط القاهرة والاستثمار المستقبلي في الاقتصاد المصري.

وبحسب تصميم المعماري «RATIO | smdp» في شيكاغو، سيتضمن «Cairo House» أكثر من 450 غرفة فندقية فاخرة وشقة فندقية، والعديد من أماكن تناول الطعام والترفيه ذات المستوى العالمي.

كما سيضم مساحة كبيرة للاجتماعات والفعاليات تبلغ 85 ألف قدم مربع، بما في ذلك أكبر مكان على السطح في القاهرة.